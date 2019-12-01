Ante más de 4 mil personas en Zacapu, Carlos Torres Piña llama a defender la soberanía nacional y el campo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 19:43:53

Zacapu, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Ante más de 4 mil personas reunidas en la Asamblea Informativa realizada en Zacapu, Carlos Torres Piña hizo un llamado a fortalecer la defensa de la soberanía nacional, pero también de la soberanía alimentaria, mediante el respaldo permanente al campo y a las familias productoras desde los principios de la Cuarta Transformación.

Durante su mensaje ante miles de asistentes provenientes tanto de Zacapu como de municipios de la región, Torres Piña sostuvo que la defensa de la soberanía debe construirse desde el territorio, con cercanía a la gente y atendiendo las necesidades de quienes trabajan la tierra.

“Defender el campo es defender a México. La soberanía no solamente se protege en las decisiones nacionales, también se fortalece cuando respaldamos a nuestros productores, cuando impulsamos la autosuficiencia alimentaria y cuando caminamos del lado del pueblo”, expresó.

Ante los asistentes, enfatizó que la transformación debe mantenerse a ras de tierra, escuchando a la ciudadanía y consolidando la organización popular en cada comunidad, tenencia y municipio del estado.

Torres Piña recordó que Zacapu tiene un significado especial dentro del movimiento de transformación, ya que fue el primer municipio que visitó en Michoacán el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de 2019, marcando el inicio de una etapa de fortalecimiento territorial del proyecto transformador en la entidad.

“Así como en 2019 Zacapu fue punto de partida para seguir construyendo la transformación, hoy volvemos a esta tierra para convocar a la unidad, a la organización y a la defensa de la soberanía nacional y alimentaria”, señaló.

Finalmente, reiteró que el compromiso de la Cuarta Transformación es seguir respaldando al pueblo, fortaleciendo el campo michoacano y consolidando un proyecto de nación que garantice bienestar, justicia social y desarrollo para todas y todos.