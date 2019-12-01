Familia de la periodista Roxana Guzmán desaparecida en Veracruz, pide frenar la difusión de información no confirmada sobre el caso

Xalapa, Veracruz, a 26 de junio de 2026.- A más de 20 días de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, sus familiares hicieron un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información relacionada con el caso y solicitaron evitar la difusión de versiones no confirmadas que solo incrementan la incertidumbre y el dolor que enfrentan.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia aclaró que hasta el momento ninguna autoridad les ha informado sobre la supuesta localización de la comunicadora, luego de que en las últimas horas circularan rumores respecto al presunto hallazgo de su cuerpo.

Los familiares precisaron que la única información oficial que han recibido es la relacionada con la detención de dos personas presuntamente vinculadas con la privación de la libertad de la reportera, por lo que pidieron permitir que las investigaciones continúen sin interferencias.

"Al momento las autoridades no nos han confirmado la localización de nuestra querida Roxana. Sabemos de la detención de los presuntos implicados, pero esperamos que las autoridades hagan su trabajo y no vamos a interferir en nada", expresaron.

Asimismo, señalaron que mantienen la esperanza de encontrar con vida a Roxana Guzmán Ramírez y manifestaron su confianza en que las autoridades estatales y federales continúen con las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

Finalmente, reiteraron su petición a reporteros y medios de comunicación para actuar con responsabilidad al difundir información, al advertir que las versiones sin sustento afectan profundamente a la familia en medio de la incertidumbre que vive desde la desaparición de la periodista.