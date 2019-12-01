Fallece joven de 15 años al recibir descarga eléctrica en Huaniqueo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 20:28:29

Huaniqueo, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Un joven de 15 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica al tocar un cable de alta tensión cuando realizaba la instalación de fibra óptica.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados sobre un joven que había sufrido una descarga eléctrica.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil; sin embargo, al arribar solo pudieron confirmar la muerte de Jonathan V., de 15 años.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se constituyó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Sobre el percance, se informó que el adolescente llevaba a cabo la instalación de fibra óptica cuando, por accidente, unos tubos que manipulaba hicieron contacto con un cable de alta tensión, lo que provocó la descarga eléctrica que le costó la vida.