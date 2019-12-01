Ataque armado en una vivienda de Reynosa, Tamaulipas, deja un saldo de 4 personas sin vida; hay una mujer lesionada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 21:53:20

Reynosa, Tamaulipas, a 26 de junio de 2026.- Cuatro personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este viernes durante un ataque armado registrado al interior de una vivienda en Reynosa, Tamaulipas. La agresión también dejó a una mujer lesionada, quien presuntamente resultó herida de manera colateral.

De acuerdo con el primer informe emitido por la Vocería de Seguridad, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el número 1830 de la calle Río Purificación, en la esquina con calle Tercera, en la colonia Ampliación Longoria.

Los reportes preliminares señalan que varios hombres armados, con el rostro cubierto para evitar ser identificados, irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Tras el ataque, los agresores escaparon a bordo de una camioneta Ford Expedition color arena con placas WSV-561-C.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente sus identidades.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras personal de Servicios Periciales realizaba el procesamiento de la escena del crimen, donde fueron localizados diversos casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.