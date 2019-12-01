Localizan cadáver en la tenencia de Tecario de Tacámbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 20:36:25

Tacámbaro, Michoacán, a 26 de junio de 2026.- El cuerpo de un individuo que fue asesinado a balazos, se localizó en un predio de la tenencia de Tecario en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la comunidad de Pueblo Viejo, de la referida tenencia y municipio, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.