Presencia de supuestos sujetos armados al interior de primaria en Uruapan, Michoacán genera despliegue de elementos policiacos; se trató de una falsa alarma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 18:07:33

Uruapan, Michoacán, a 9 de diciembre del 2025.- Después de que se recibiera el reporte de que había tres sujetos encapuchados y con armas de fuego en la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”, la cual se ubica en la colonia Valle Dorado, del municipio de Uruapan, al sitio acudieron elementos de la policía municipal y de la Guardia Civil, quienes confirmaron que se trataba de tres menores de edad.

Los hechos ocurrieron en la Avenida de las Torres, donde testigos aseguraban que había que se encontraban personas con armas al interior del plantel educativo.

En la zona se desplegó un operativo, y al entrar a la institución, localizaron tres menores de edad, los cales traían el rostro cubierto, pero tras realizar la inspección correspondiente, no fueron detectadas armas, ni ningún objeto prohibido.

Los menores fueron llevados al área de Prevención, donde fueron llevados a sus padres o tutores.

El director del centro educativo fue informado de la situación, y se acordó que se reforzarán los recorridos de prevención y disuasión del delito en la periferia del plantel, con el fin de brindar mayor tranquilidad a la comunidad escolar.