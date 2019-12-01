Aseguran a conductor armado durante operativo naval en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Lázaro Cárdenas, Mich., a 2 de diciembre de 2025.— Un operativo de vigilancia de la Secretaría de Marina terminó con la detención de un hombre que transportaba droga y un arma de fuego en la tenida zona de El Habillal, uno de los puntos que las fuerzas federales han mantenido bajo supervisión constante por su actividad delictiva.

La intervención ocurrió cuando personal naval realizaba un recorrido interinstitucional por rutas estratégicas del municipio. Durante el patrullaje, los marinos detectaron a un conductor que, al observar la presencia de la unidad oficial, reaccionó con marcada actitud evasiva. Este comportamiento levantó sospechas y motivó a los elementos a ordenarle detener su marcha para una inspección preventiva.

Al revisar la camioneta, los uniformados encontraron un arma corta, un cargador, diversos cartuchos útiles y ocho bolsas que contenían sustancia blanca con características similares a la cocaína. Además del estupefaciente y el arma, también le fueron asegurados equipo de comunicación y el propio vehículo en el que se desplazaba.

El detenido y todo lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las fuerzas federales destacaron que este tipo de aseguramientos forman parte de las acciones permanentes para contener actividades criminales en la región portuaria.