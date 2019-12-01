Muere ahogado adulto mayor en olla agrícola de Tacámbaro, Michoacán 

Tacámbaro, Mich., a 5 de febrero de 2026.- Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior de una olla de agua en una huerta de la comunidad de Juan de San Juan Tecario, luego de un operativo de búsqueda encabezado por personal de Protección Civil Municipal y buzos especializados.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades municipales recibieron el jueves una llamada de alerta en la que se informaba sobre la presencia de prendas de vestir abandonadas junto a una olla de captación de agua, lo que hacía presumir que una persona pudo haber caído al interior de manera accidental.

Ante la situación, al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil, así como elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, quienes al arribar se entrevistaron con familiares del posible afectado. Estos confirmaron que la ropa localizada pertenecía a un hombre al que se encontraban buscando desde horas antes.

Tras una inspección inicial del sitio y al considerar la posibilidad de que el cuerpo se encontrara dentro de la olla, se solicitó el apoyo de la unidad acuática. Buzos ingresaron al agua y, después de varios minutos de búsqueda, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años de edad.

El fallecido fue identificado en el lugar por sus familiares como Filemón, vecino de la comunidad. Posteriormente, el cuerpo fue extraído y colocado a la orilla del depósito de agua.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se indicó que la víctima habría caído de forma accidental y, al no lograr salir, perdió la vida por asfixia por sumersión.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley que permitirá confirmar oficialmente las causas del fallecimiento.