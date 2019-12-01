Ataca Comando Sur de EU una lancha en aguas del Pacífico oriental; hay dos personas fallecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 22:42:39
Washington, Estados Unidos, a 5 de febrero de 2026.- El Comando Sur de Estados Unidos informó que este jueves fuerzas militares estadunidenses bombardearon una lancha en aguas del Pacífico oriental, a la que señalaron —sin aportar evidencias— de trasladar droga con destino a territorio de ese país. El ataque dejó como saldo dos personas muertas, de acuerdo con un comunicado difundido en la cuenta oficial del organismo en la red social X.

La operación se llevó a cabo bajo la supervisión del nuevo comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadunidenses resultó herido”, señaló el comando.

Con esta acción, realizada en aguas internacionales, el Pentágono incrementó a 37 el número de ataques documentados contra embarcaciones y a 128 las ejecuciones extrajudiciales registradas desde que inició esta campaña a principios de septiembre de 2025.

Las autoridades militares no detallaron el punto exacto del Pacífico donde ocurrió el bombardeo.
En un video difundido en redes sociales se observa a la embarcación desplazándose sobre el mar, momentos antes de ser impactada por los proyectiles.

