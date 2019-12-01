Por tragedia en Waldo´s de Hermosillo, donde murieron 24 personas, vinculan a proceso a 6 personas y una persona moral

Hermosillo, Sonora, 27 de enero del 2026.- Un juez vinculó a proceso a seis personas y a una persona moral (empresa) por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, registrado la tarde del 1 de noviembre de 2025, tragedia que dejó 24 personas muertas y 15 más lesionadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la resolución fue emitida por un Juez de Control, quien consideró que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra los imputados. El fallo fue dado a conocer la noche del 26 de enero de 2026 a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la autoridad estatal, durante la audiencia se presentaron pruebas periciales, testimoniales y documentales, con las que se logró acreditar la existencia del incendio y la probable responsabilidad diferenciada de los señalados por los delitos de homicidio, lesiones, daños y aborto, todos cometidos de manera culposa, además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

El juez determinó que los imputados enfrenten el proceso en libertad, bajo medidas cautelares como la presentación periódica ante la autoridad, el pago de una garantía económica y la prohibición de salir del estado. Sin embargo, en el caso del representante legal de la empresa, se consideró procedente la prisión preventiva justificada, aunque esta no se ha ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, decisión que será impugnada por la Fiscalía.

Asimismo, el juzgador otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que se reforzarán las pruebas con el objetivo de esclarecer completamente los hechos.

Durante la misma audiencia, el juez decidió no vincular a proceso a dos personas: una, al considerar que la posible conducta delictiva había prescrito; y otra, al estimar que no se acreditó su probable responsabilidad. La Fiscalía de Sonora señaló que no comparte estos criterios y anunció que apelará la decisión.