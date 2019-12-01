Por segundo día, normalistas causan destrozos durante manifestación en Morelia, Michoacán

Por segundo día, normalistas causan destrozos durante manifestación en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 22:14:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Por segundo día, los normalistas de Cherán realizaron una manifestación en Morelia, dejando varios destrozos a su paso.

El contingente bajó de Salida a Pátzcuaro, con rumbo al Centro Histórico, por lo que nuevamente se apropiaron de Calzada La Huerta.

Primero, grafitearon la tienda Elektra, donde también lanzaron piedras contra la cortina. Después, al llegar al edificio de Pensiones Civiles rompieron cristales y puertas.

Al llegar a las instalaciones de la empresa Coca-Cola, los estudiantes se mostraron más agresivos, por lo que vandalizaron las paredes, tumbaron la puerta y ahí le prendieron fuego a una camioneta no validada, tipo pick-up, color roja, de la cual no se sabe si era de la empresa o de algún cliente.

En ese lugar, a un normalista le tronó un petardo en la mano, pero no resultó lesionado.

Posteriormente secuestraron un vehículo de la empresa refresquera y siguieron su camino.

Cuando pasaron por el edificio de Palacio de Justicia del Estado de Michoacán, intentaron dañarlo, pero se les dio la instrucción de parar, ya que no se les permitiría que realizaran más destrucción.

Finalmente, llegaron al primer cuadro de la ciudad, sobre la Avenida Madero, donde autoridades de la Secretaría de Gobierno los estaban esperando, para pedirles que de favor se manifestaran de manera pacífica, por lo que solamente hicieron un mitin.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se accidenta líder del PRI en Hidalgo; resultó ileso
Por segundo día, normalistas causan destrozos durante manifestación en Morelia, Michoacán
Localizan cuerpo de mujer que había sido reportada como desaparecida tras inundaciones en Poza Rica, Veracruz
Sujetos prenden fuego a una mujer en la colonia Defensores de la República de CDMX; resulta con quemaduras
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de mujer que había sido reportada como desaparecida tras inundaciones en Poza Rica, Veracruz
Nombra Bedolla a Benjamín Mendoza como director del SMRTV
Dañan vehículos de refresquera durante manifestación de normalistas de Cherán en Morelia, Michoacán
A propuesta de Conrado Paz, Congreso de Michoacán crea Comisión Especial para consulta sobre la Ley de Educación
Comentarios