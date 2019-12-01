Por segundo día, normalistas causan destrozos durante manifestación en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 22:14:34

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Por segundo día, los normalistas de Cherán realizaron una manifestación en Morelia, dejando varios destrozos a su paso.

El contingente bajó de Salida a Pátzcuaro, con rumbo al Centro Histórico, por lo que nuevamente se apropiaron de Calzada La Huerta.

Primero, grafitearon la tienda Elektra, donde también lanzaron piedras contra la cortina. Después, al llegar al edificio de Pensiones Civiles rompieron cristales y puertas.

Al llegar a las instalaciones de la empresa Coca-Cola, los estudiantes se mostraron más agresivos, por lo que vandalizaron las paredes, tumbaron la puerta y ahí le prendieron fuego a una camioneta no validada, tipo pick-up, color roja, de la cual no se sabe si era de la empresa o de algún cliente.

En ese lugar, a un normalista le tronó un petardo en la mano, pero no resultó lesionado.

Posteriormente secuestraron un vehículo de la empresa refresquera y siguieron su camino.

Cuando pasaron por el edificio de Palacio de Justicia del Estado de Michoacán, intentaron dañarlo, pero se les dio la instrucción de parar, ya que no se les permitiría que realizaran más destrucción.

Finalmente, llegaron al primer cuadro de la ciudad, sobre la Avenida Madero, donde autoridades de la Secretaría de Gobierno los estaban esperando, para pedirles que de favor se manifestaran de manera pacífica, por lo que solamente hicieron un mitin.