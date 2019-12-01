Caen 2 presuntos miembros de grupo criminal de Tláhuac, CDMX; les decomisan 20 mil dosis de enervantes

Ciudad de México, a 17 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturó a dos hombres señalado como presuntos miembros de un grupo criminal que opera principalmente en la alcaldía Tláhuac.

Según información del jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez Camacho, las detenciones de Jonathan “N” de 43 años y Kevin Gabriel “N” de 32 años, se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la colonia San Miguel Teotongo de la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, el funcionario detalló que en el operativo participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y Guardia Nacional.

Los sujetos, se presume, son parte del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta y distribución de narcóticos, a la extorsión y el homicidio.

Además, se dio a conocer que a los sospechosos se les aseguró lo siguiente:

  • 10 paquetes de un kg cada uno con presunta cocaína
  • dos armas de fuego
  • dos cargadores
  • cartuchos útiles

Según las autoridades capitalinas, la droga incautada podría traducirse en 20 mil dosis con un precio en el mercado de más de 2 millones de pesos.

