Por robarse una moto, dejan sin ropa y golpeados a dos presuntos delincuentes en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 20:52:03

Epazoyucan, Hidalgo, a 1 de septiembre de 2025.- Vecinos de la localidad de Santa Mónica, del municipio de Epazoyucan molestos por diversos robos que han ocurrido en la zona, detuvieron, agarraron a golpes, dejaron desnudos y amarraron a dos presuntos delincuentes, a quienes señalaron del robo de motocicletas.

El hecho ocurrió en el centro de la comunidad, donde los habitantes se juntaron para lograr detener a los sujetos, debido a que indicaron que robaron una motocicleta el pasado fin de semana.

Según información de los vecinos, la motocicleta fue robada en plena vía pública, pero más tarde fue abandonada después de que el propietario comenzó una movilización en compañía de elementos de la policía local.

Al recibir la Policía Municipal el reporte de que dos personas estaban a punto de ser linchadas, acudieron al lugar, con la finalidad de convencer a los pobladores que lo mejor era entregar a los presuntos responsables a las autoridades competentes.

Después de un rato en el que estuvieron conversando, los vecinos entregaron finalmente a los hombres a los uniformados para ser llevados ante el Ministerio Público.