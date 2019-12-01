Por robarse una moto, dejan sin ropa y golpeados a dos presuntos delincuentes en Hidalgo

Por robarse una moto, dejan sin ropa y golpeados a dos presuntos delincuentes en Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 20:52:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Epazoyucan, Hidalgo, a 1 de septiembre de 2025.- Vecinos de la localidad de Santa Mónica, del municipio de Epazoyucan molestos por diversos robos que han ocurrido en la zona, detuvieron, agarraron a golpes, dejaron desnudos y amarraron a dos presuntos delincuentes, a quienes señalaron del robo de motocicletas.

El hecho ocurrió en el centro de la comunidad, donde los habitantes se juntaron para lograr detener a los sujetos, debido a que indicaron que robaron una motocicleta el pasado fin de semana.

Según información de los vecinos, la motocicleta fue robada en plena vía pública, pero más tarde fue abandonada después de que el propietario comenzó una movilización en compañía de elementos de la policía local.

Al recibir la Policía Municipal el reporte de que dos personas estaban a punto de ser linchadas, acudieron al lugar, con la finalidad de convencer a los pobladores que lo mejor era entregar a los presuntos responsables a las autoridades competentes.

Después de un rato en el que estuvieron conversando, los vecinos entregaron finalmente a los hombres a los uniformados para ser llevados ante el Ministerio Público.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por robarse una moto, dejan sin ropa y golpeados a dos presuntos delincuentes en Hidalgo
Hallan muerto a un campesino en Zamora, Michoacán 
Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz
Adolescente que agredió a maestro con arma blanca permanecerá internado en Saltillo; aseguran que no cumple con elementos para clasificarse como tentativa de homicidio
Más información de la categoria
Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz
Cuerpos hallados en Huaniqueo, Michoacán, son de padre e hijo desaparecidos en la tenencia de Teremendo de Los Reyes: FGE 
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Comentarios