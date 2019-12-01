Por ola de inseguridad, quemas y bloqueos, negocios cierran las puertas y se vacían las calles de Apatzingán, Michoacán

Por ola de inseguridad, quemas y bloqueos, negocios cierran las puertas y se vacían las calles de Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 12:35:31
Apatzingán, Mich., a 22 de febrero de 2026.— Cierres de establecimientos comerciales y quema de vehículos se registran este domingo en distintos puntos del municipio de Apatzingán, de acuerdo con habitantes y reportes difundidos en redes sociales.

Ciudadanos informaron que tiendas de conveniencia OXXO cerraron sus puertas, al igual que otros negocios locales, presuntamente como medida preventiva ante la situación de inseguridad registrada en la zona.

Asimismo, se reportó la quema de vehículos en la colonia Pradera y en las inmediaciones de la Secundaria Federal No. 2, por lo que se pidió a la población extremar precauciones y evitar transitar por el área.

A estos reportes se sumó el testimonio de otro habitante, quien señaló que situaciones similares también se estarían presentando en la colonia Serapio Rendón, lo que ha generado preocupación entre vecinos de distintos puntos del municipio.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial por parte de las autoridades que confirme el número de incidentes ni las causas de los hechos, aunque se presume que es una respuesta al operativo federal llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el que habría muerto Nemesio Oseguera “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

