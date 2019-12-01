Caída del Mencho desata caos en Puerto Vallarta: reportan fuga de reos del penal de Ixtapa y múltiples bloqueos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 12:55:23

Puerto Vallarta, Jalisco, 22 de febrero del 2026.- Una jornada de violencia mantiene en alerta a Puerto Vallarta, donde este 22 de febrero se reportaron balaceras, incendios de vehículos y comercios, así como la presunta fuga de internos del penal de Ixtapa, luego de darse a conocer el abatimiento de Nemesio Oseguera alias "El Mencho".

De acuerdo con información preliminar, un grupo armado habría irrumpido en el centro penitenciario ubicado en la delegación Ixtapa, lo que derivó en la evasión de un número aún indeterminado de personas privadas de la libertad, entre ellas reclusos considerados de alta peligrosidad.

Los hechos ocurren en un contexto de enfrentamientos en distintos puntos del municipio y en zonas cercanas a los límites con Nayarit, donde habitantes han reportado detonaciones y fuertes estruendos. Hasta el momento, autoridades estatales y federales no han emitido un balance oficial sobre lo ocurrido.

Alrededor del mediodía, el Ayuntamiento vallartense difundió un comunicado en el que exhortó a la población a permanecer en sus domicilios y pidió al comercio suspender actividades hasta nuevo aviso, con el fin de salvaguardar la integridad de trabajadores y clientes.

Asimismo, informó que elementos de Protección Civil y Seguridad Pública realizan labores para mitigar riesgos, atender incidentes y resguardar puntos estratégicos de la ciudad.

La situación continúa en desarrollo, mientras persisten los llamados a la ciudadanía para mantenerse en casa y evitar transitar por zonas de riesgo.