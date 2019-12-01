Por celos, mató a puñaladas a su pareja sentimental 

Por celos, mató a puñaladas a su pareja sentimental 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:45:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2025.- La tarde de este miércoles, un hombre perdió la vida al interior de un predio, ubicado sobre la calle Cerro del Peñón en la colonia Las Américas.

Se conoció que fue un altercado entre una pareja, quien aparentemente vivía en situación de calle, ambos se causaron heridas considerables, sin embargo, el terminó perdiendo la vida.

Posteriormente y de acuerdo a vecinos, dos sujetos, intervinieron en el altercado, y habrían golpeado más a la mujer, sobre la vía pública y posteriormente se retiraron del lugar para evitar la detención.

A la línea de emergencias 911, se reportó la riña, rápidamente acudieron al lugar paramédicos del CRUM, quienes al llegar confirmaron la muerte del sujeto y posteriormente estabilizaron a la mujer, para trasladarla al hospital en donde se encuentra en calidad de detenida.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En septiembre Michoacán registró 109 asesinatos; Zamora, Uruapan, Morelia, municipios más violentos
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Fortalecen prevención para erradicar violencia contra la mujer: Felipe Macías 
Más información de la categoria
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Tras derrumbe de escuela islámica en Indonesia permanecen 59 personas atrapadas, 5 personas fallecidas y decenas de desaparecidos
Adán Augusto López es captado viendo futbol durante comparecencia del secretario de Hacienda
Comentarios