Por celos, mató a puñaladas a su pareja sentimental 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:45:46

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2025.- La tarde de este miércoles, un hombre perdió la vida al interior de un predio, ubicado sobre la calle Cerro del Peñón en la colonia Las Américas.

Se conoció que fue un altercado entre una pareja, quien aparentemente vivía en situación de calle, ambos se causaron heridas considerables, sin embargo, el terminó perdiendo la vida.

Posteriormente y de acuerdo a vecinos, dos sujetos, intervinieron en el altercado, y habrían golpeado más a la mujer, sobre la vía pública y posteriormente se retiraron del lugar para evitar la detención.

A la línea de emergencias 911, se reportó la riña, rápidamente acudieron al lugar paramédicos del CRUM, quienes al llegar confirmaron la muerte del sujeto y posteriormente estabilizaron a la mujer, para trasladarla al hospital en donde se encuentra en calidad de detenida.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.