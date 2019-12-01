Ponen en marcha nuevo grupo motorizado de la SSP Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 10:13:48

Morelia, Michoacán, 4 de enero del 2026.- Con la finalidad de agilizar la atención y prevención del delito, a través de patrullajes estratégicos, proximidad social y respuesta rápida a emergencias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) de la Guardia Civil.

Sobre el particular se informó que este agrupamiento está integrado por elementos altamente capacitados en la conducción de motocicletas policiales, seleccionados mediante un proceso riguroso que evaluó habilidades técnicas, condición física y perfil profesional, con el objetivo de conformar un equipo con altos estándares operativos y vocación de servicio.

Las labores del GRIM se desarrollan mediante patrullajes preventivos y de proximidad en zonas estratégicas de Morelia. Estos recorridos se definen con base en el análisis de incidencia delictiva, mapas de calor y el reloj criminológico, herramientas que permiten focalizar la presencia policial y ajustarla de manera dinámica conforme evoluciona el fenómeno delictivo.

Además de la prevención, el grupo tiene como función primordial brindar atención inmediata a emergencias, reforzando la capacidad de reacción de la Guardia Civil ante reportes ciudadanos y situaciones que requieren intervención oportuna, siempre con estricto apego a los derechos humanos.

La actuación de los elementos se rige por una política de cero tolerancia a la corrupción y a las malas prácticas, alineada a la instrucción del Gobierno de Michoacán de recuperar y fortalecer la confianza ciudadana mediante un servicio policial profesional, transparente y cercano a la población.

La SSP reitera a las y los michoacanos que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, se encuentra disponible el número 911 las 24 horas del día, como vía directa para solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad.