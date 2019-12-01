Policías descubren jaguar asesinado y granadas, en casa de seguridad en pleno Centro de Jacona, Michoacán

Jacona, Mich., a 29 de agosto de 2025.- Lo que inició como un reporte de disparos terminó en un escenario insólito y aterrador: dentro de una vivienda de la colonia Centro, autoridades encontraron a un jaguar acribillado, dos artefactos explosivos listos para detonar y motocicletas, una de ellas con reporte de robo.

De acuerdo con la información recabada, operadores de los servicios de emergencia alertaron a las corporaciones tras recibir múltiples denuncias sobre ráfagas de arma de fuego en la calle La Peñita. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil se trasladaron al sitio, donde notaron que la puerta del inmueble marcado con el número 106 estaba entreabierta. Desde la entrada alcanzaron a observar uno de los artefactos explosivos, por lo que aseguraron la zona y procedieron con cautela.

Al revisar la propiedad, los agentes localizaron en la segunda planta varios casquillos percutidos, tres portacargadores, una gorra con la leyenda “Jalisco” y la impactante escena de un jaguar sin vida, ejecutado con disparos de arma de fuego.

En la tercera planta, sobre unas escaleras de metal, se ubicó un segundo explosivo, mientras que en el exterior fueron aseguradas dos motocicletas: una Vento Nitrox 300 modelo 2025 color gris, reportada como robada, y una Italika FT250 color rojo.

La Fiscalía General del Estado desplegó peritos y agentes ministeriales para las diligencias, en tanto que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional tomaron control del inmueble. Especialistas en manejo de explosivos llevaron a cabo la detonación controlada de los artefactos para neutralizar cualquier riesgo.