Policía se quita la vida frente a las oficinas de la Fiscalía y de la presidencia municipal en Xicoténcatl, Tamaulipas 

Xicoténcatl, Tamaulipas, a 6 de agosto de 2025.- Un agente policial de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas perdió la vida, esto luego de que frente a las instalaciones de la corporación en el municipio de Xicoténcatl, con su arma de servicio, se diera un tiro en la cabeza.

Según testigos, el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 horas, justo frente a las oficinas de su corporación, en la plaza principal, donde también se ubican las oficinas de la presidencia municipal. Quienes alertaron sobre el acto autolesivo al parecer intencionado, fueron los compañeros del elemento policial, quienes lo encontraron sin vida arriba de su patrulla.

Elementos forenses acudieron al sitio, esto para realizar los protocolos correspondientes y confirmar el suicidio del elemento oficial, que fue identificado como Manuel Raúl Francisco López, de unos 35 años de edad.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que se iniciaron las investigaciones correspondientes con motivo de la muerte de un elemento de la Policía de Investigación, en el municipio de Xicoténcatl. Es de señalar que, de las primeras diligencias, se tiene establecido que podría tratarse de un suicidio; sin embargo, no se descarta ninguna línea de investigación y se realizarán las indagatorias correspondientes a fin de determinar cómo acontecieron los hechos.”, se lee en el comunicado.