Policía Municipal refuerza coordinación para inhibir asaltos a transportistas en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 25 de septiembre de 2025.- El director de Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, informó que continúan trabajando en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, realizando recorridos en las colonias aledañas a la autopista con el objetivo de inhibir los asaltos a transportistas.

El funcionario confirmó el reciente intento de asalto contra un tractocamión en la autopista Salamanca–Celaya, en el que sujetos armados dispararon contra el parabrisas de la unidad. El conductor logró llegar hasta el puesto de vigilancia de la Guardia Nacional en la avenida Tecnológico, donde recibió apoyo inmediato. “Afortunadamente el chofer no resultó con lesiones graves, solo cortes por los vidrios y fue atendido por paramédicos; está fuera de peligro”, señaló.

Cajero Reyes explicó que los grupos delictivos suelen utilizar vehículos para interceptar camiones de carga y en algunos casos han logrado robar mercancía, principalmente electrodomésticos y productos de empresas. Sin embargo, destacó que gracias a los reportes inmediatos al 911 se han realizado detenciones y se han recuperado cargas robadas.

“Hay semanas en las que baja la incidencia y en otras vuelve a repuntar porque alguna banda resurge, pero cuando logramos detener a sus integrantes disminuyen los casos”, puntualizó.

El director exhortó a los transportistas a reportar de inmediato cualquier hecho de violencia para que las corporaciones activen los protocolos de seguridad. Reiteró que se trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales y federales dentro de la estrategia especial que busca reducir los robos en carreteras de Guanajuato.