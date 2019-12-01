Policía Morelia salva a bebé que se asfixiaba en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:21:22

Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Una menor de un año y cuatro meses fue auxiliada de emergencia por elementos de la Policía Morelia luego de presentar signos de asfixia en la colonia Los Pinos.

De acuerdo con el reporte, la madre de la niña circulaba en una camioneta cuando pidió ayuda para poder llegar rápidamente a un hospital. Policías interceptaron el vehículo y, ante la urgencia, tomaron a la menor para trasladarla de inmediato.

La niña fue llevada al Hospital de Nuestra Señora de la Salud, donde personal médico se hizo cargo de su atención.

Tras lo ocurrido, la madre agradeció la rápida intervención de los oficiales, que permitió que la menor recibiera atención oportuna.