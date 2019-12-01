Pobladores bloquean la circulación en la carretera Zamora-Zacapu en Michoacán; ya fue liberada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 16:12:36
Zamora, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Un grupo de pobladores, realizaron un bloqueo sobre la carretera Zamora-Zacapu, a la altura de Chilchota, en el crucero de Carapan, en el cual retuvieron a autobuses, así como vehículos de carga.

La manifestación comenzó poco antes de las 15:00 horas de este martes, donde después del secuestro de vehículos, comenzaron a atravesarlos sobre la vialidad, para impedir el paso.

Hasta el momento se desconocen los motivos del bloqueo carretero.

A través de redes sociales, algunas personas dieron a  conocer que ya fue levantado el bloqueo, por lo que ya se encuentra libre el paso.

