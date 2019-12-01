Pirotecnia provoca incendio y reduce vehículo a cenizas en Zamora, Michoacán 

Zamora, Mich., a 7 de diciembre de 2025.- Un automóvil terminó envuelto en llamas en la colonia Francisco J. Mújica luego de que un artefacto pirotécnico cayera sobre la unidad, desatando un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:35 horas del sábado, en la calle Volcán de Paricutín, donde vecinos pidieron ayuda al observar que el vehículo comenzaba a arder. Se trataba de un Chevrolet Corsa rojo, con placas de Michoacán, que se encontraba estacionado al exterior de una vivienda.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales acudieron rápidamente al punto y lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a otros autos o inmuebles cercanos. A pesar del esfuerzo, la unidad terminó con considerables daños en carrocería y parte del interior.

Policías municipales resguardaron el área mientras se realizaban las labores de enfriamiento y recabaron información con los vecinos. Según testimonios, el incendio habría sido provocado accidentalmente por menores que jugaban con pirotecnia, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes y posible deslinde de responsabilidades.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.