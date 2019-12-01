Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 11:48:07

Ciudad de México, 12 de enero del 2026.- Una pipa de gas terminó estrellada contra un poste en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México una vez que el conductor se quedó sin frenos.

El siniestro tuvo lugar en la colonia Doctores y afortunadamente solo dejó daños leves, luego de que el material peligroso que transportaba la unidad no se derramó gracias a la maniobra que realizó el chofer de la pipa.

Reportes preliminares indicaron que el conductor iba manejando sobre la avenida Doctores cuando se percató que los frenos no respondían, por lo que para evitar un accidente contra otra unidad, decidió desviarse del camino y chocar contra el poste antes de llegar al semáforo, ubicado a la altura de Doctor Olvera.

El chofer solo resultó con algunos golpes, sin embargo, presentó una crisis nerviosa debido al temor de que se derramara el gas LP, en tanto que la pipa no presentó fugas.