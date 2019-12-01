Pipa de gas explotó luego de ser chocada; al menos 12 viviendas resultaron afectadas, en Veracruz 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 18:40:18

Xalapa, Veracruz, a 7 de agosto de 2025.- Una explosión de una pipa de gas, dejó al menos 12 viviendas dañadas, en el municipio de Soledad de Atzompa, Veracruz.

Según testigos afirman que la explosión se dio luego de que un vehículo particular, se estrellara de frente contra la pipa, que en ese momento, estaba detenida cargando gas.

Al hacer explosión, se asegura, dañó a 12 viviendas de la zona, ya que la onda expansiva tuvo un largo alcance, dejando pérdidas materiales importantes. Tras el hecho no se reportaron personas lesionadas.

Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar, para poner a salvo a la población que se encontraba en el sitio, además lograron sofocar el fuego rápidamente, evitando que se expandiera.