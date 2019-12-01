Pierde la vida en trágico accidente en la carretera estatal 200 en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:35:54

El Marqués, Querétaro, 15 de abril del 2026.- Elementos de la Policía Municipal de El Marqués, tomaron conocimiento del fallecimiento de un motociclista, quien perdió la vida, sobre la carretera estatal 200.

Fue a la altura de la localidad El Marqués del Río, en dirección a la carretera La Piedad, en donde perdió el control por causas desconocidas y posteriormente terminó derrapando.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte del motociclista, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades.

La zona fue acordonada por policías de El Marqués y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.