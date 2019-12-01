Pierde la vida en trágico accidente en la carretera estatal 200 en El Marqués, Querétaro

Pierde la vida en trágico accidente en la carretera estatal 200 en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:35:54
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El Marqués, Querétaro, 15 de abril del 2026.- Elementos de la Policía Municipal de El Marqués, tomaron conocimiento del fallecimiento de un motociclista, quien perdió la vida, sobre la carretera estatal 200.

Fue a la altura de la localidad El Marqués del Río, en dirección a la carretera La Piedad, en donde perdió el control por causas desconocidas y posteriormente terminó derrapando.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte del motociclista, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades.

La zona fue acordonada por policías de El Marqués y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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