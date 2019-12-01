Instalan BOI en Erongarícuaro, Michoacán

Instalan BOI en Erongarícuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 13:46:56
Erongarícuaro, Michoacán, 13 de enero del 2026.- Con la finalidad de fortalecer las labores de prevención del delito en coordinación con la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instala una de Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), en conjunto con Defensa.

Sobre el particular se informó que tras la denuncia del presunto ataque armado del que fue objeto René Valencia el pasado sábado autoridades llevaron a cabo acciones de seguridad.

Como parte de un operativo de reforzamiento de la seguridad en la región, las autoridades instalaron la BOI.

Será mediante la implementación de acciones de vigilancia y prevención que serán fortalecidas dichas acciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades abaten a 4 gatilleros en Mazatlán; hay dos oficiales heridos
Ultiman a individuo en Cuitzeo, Michoacán
Identifican a hombre ultimado en Capula, Michoacán 
Investigan presunto reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en Irapuato
