Persecución y enfrentamiento armado en Apatzingán, Michoacán, deja dos muertos y armas aseguradas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:56:13

Apatzingán, Michoacán, 7 de octubre del 2025.- Un par de delincuentes muertos y armas aseguradas fue el saldo que dejó una persecución y balacera entre elementos de la Policía Municipal y civiles armados, hechos registrados en la comunidad de Chandio en esta municipalidad.

Al respecto se informó que agentes de la ley llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la referida comunidad.

En un momento determinado sobre la calle de 30 de Septiembre los uniformados se toparon con dos sujetos a bordo de una motocicleta los cuales al percatarse de la presencia de los policías emprendieron la huida al tiempo que disparaban contra ellos.

Ante esto los uniformados repelieron la agresión y abatieron a los dos facinerosos, además se aseguraron dos armas de fuego y la motocicleta.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.