Permanentes las acciones para combatir los delitos de alto impacto en Apatzingán: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 10:46:31

Apatzingán, Michoacán, a 30 de agosto 2025.- Con el objetivo principal, de inhibir el homicidio doloso y combatir la extorsión,la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General del Estado (FGE), mantienen activo el despliegue de la Operación Apatzingán para combatir los delitos de alto impacto en el municipio y la región.

Sobre el particular de informó que autoridades estatales y federales, efectúan patrullajes, sobrevuelos, recorridos a pie y motorizados.

El despliegue de los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y FGE se efectúa en calles, caminos y sitios de interés público; además de la instalación de filtros itinerantes de inspección, vigilancia del tianguis limonero y monitoreo constante a través de las cámaras y arcos carreteros conectados directamente al C5 Michoacán.

Lo anterior ha permitido importantes resultados como el aseguramiento de armamento, vehículos, la detención de hombres, implicados en hechos delictivos y la reducción del delito de homicidio doloso en el mes con un registro 8 hechos a la fecha.