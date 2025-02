Perito y abogado aseguran que Fofo Márquez tiene dislexia e inmadurez

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2025.- Luego de recibir la sentencia a 17 años de prisión, podría pensarse que el caso Fofo Márquez acabó, pero no es así: fue filtrado un vídeo con abusos policiales y ahora la perito Laura Alor y el ex abogado del ex influencer Erick Rauda, hablaron sobre la salud mental del sentenciado.



Es de recordar que Fofo Márquez recibió una sentencia de 17 años en prisión por tentativa de feminicidio y ahora, la perito y el leguleyo afirman que el junior tiene dislexia.



"Tiene dislexia, que es una alteración para leer, escribir y decodificar los símbolos que implican comprender y decodificar el lenguaje; no lee, ni escribe con fluidez. Si le pones un texto para su lectura lo lee con deletreo (...) y al final no comprende lo que leyó", cosa que le impediría entender las declaraciones que firmaba.



Asimismo, aseguraron que la razón por la cual se le veía sonriente en las audiencias no era por burlarse, sino más bien era un reflejo de ansiedad e inmadurez neurológica.