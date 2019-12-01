Explosión de pirotecnia durante cabalgata en Temascaltepec deja una mujer sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 19:36:49

Temascaltepec, Estado de México, 3 de octubre de 2026.- Una mujer murió y varias personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta que transportaba pirotecnia explotara mientras acompañaba una cabalgata con destino a San Francisco Oxtotilpan, en Temascaltepec.

El recorrido había iniciado en la comunidad de Los Hoyos de Vázquez como parte de las actividades por la fiesta patronal. Tras la explosión, cuerpos de emergencia municipales se trasladaron al sitio para atender a los asistentes afectados.

Entre las personas que requirieron atención se encuentran un menor de edad, un adulto mayor y una mujer, quienes fueron llevados al Hospital Municipal de San Sebastián Carboneras para recibir los primeros cuidados médicos. Otras cuatro personas fueron atendidas en ese mismo lugar y posteriormente dadas de alta.

Debido a las lesiones, algunos de los afectados serán trasladados a hospitales de Toluca y de la Ciudad de México, donde continuarán con atención especializada.

El Ayuntamiento informó que la presidenta municipal, Ahimelec Villa Peña, permanece al tanto de la evolución de las personas que resultaron afectadas por la explosión.