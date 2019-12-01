Participa SSC Querétaro en conversatorio sobre Retos Locales de Seguridad

Querétaro, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, participó en el conversatorio “Retos desde lo local: Naturaleza de la inseguridad en los Estados y soluciones para enfrentarla”, un espacio de análisis y diálogo en el que líderes y especialistas abordaron las causas, dinámicas y estrategias para atender la inseguridad desde la perspectiva local.

Durante el panel, llevado a cabo en Ciudad de México, Pérez Hernández destacó los avances y resultados obtenidos en Querétaro bajo la administración del gobernador Mauricio Kuri, resaltando la coordinación institucional, el fortalecimiento de la tecnología para la prevención y combate al delito, así como la profesionalización policial como pilares de la estrategia estatal.

El funcionario subrayó la importancia de construir soluciones con diagnósticos precisos y políticas públicas adaptadas a las necesidades particulares así como la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía.

La 15ª Cumbre de Seguridad reunió a tomadores de decisiones, especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de generar propuestas innovadoras y efectivas frente a los desafíos de la seguridad en México, fomentando el diálogo entre líderes para fortalecer la gobernanza local y regional.