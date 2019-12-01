Abandonan restos humanos en un cazo dentro de un estadio de beisbol en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 12:47:45

Concordia, Sinaloa, a 17 de octubre 2025.- Los restos de un número indeterminado de personas fueron hallados dentro de un cazo de gran tamaña que estaba en un campo de beisbol en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la sindicatura de Aguacaliente de Gárate reportaron el hallazgo a la Policía Municipal.

Por lo anterior, las autoridades locales con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se movilizaron a la zona donde al llegar confirmaron el reporte.

Luego de asegurar el área, las fuerzas de seguridad solicitaron la presencia de los especialistas periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), quienes, tras su arribo realizaron el levantamiento de los restos.

Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, en esta misma sindicatura fueron localizados los cuerpos de cuatro personas del sexo masculino, tres de las víctimas fueron identificados, con los nombres, Carlos “N”, Mauricio “N” y Ricardo “N”, vecinos de la comunidad.