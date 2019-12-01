Juez da 35 años de prisión por desaparición agravada en Uruapan

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2025.- 35 años de prisión es la sentencia que un juez de Uruapan dictó a Antonio C. por la desaparición agravada de Horacio R.; se le impuso una multa de más de 583 mil pesos y el pago de la reparación del daño que será cuantificable en etapa de ejecución de sanciones.

Los hechos ocurrieron el 6 de abril de 2023, en el domicilio de la víctima, ubicado en la localidad de San Ángel Zurumucapio, municipio de Ziracuaretiro, cuando el imputado arribó al lugar a bordo de un vehículo, acompañado de dos personas más y, tras amenazar con un arma de fuego a Horacio R., lo obligó a subir al automóvil.

Por otro lado, también en Uruapan dieron 11 años de prisión, una multa de más de 8 mil pesos, la reparación del daño por más de 40 mil pesos y la suspensión de sus derechos políticos durante el mismo lapso de la pena de prisión a Mayra Alejandra D. S., al ser declarada responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de una persona de identidad reservada.

La resolución fue emitida en audiencia de procedimiento abreviado por un juez de control y enjuiciamiento, tras analizar los elementos de prueba presentados por las partes, por hechos ocurridos el 22 y 30 de abril de 2025.

Finalmente, en Apatzingán se vinculó a proceso a Raúl C. S., por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de Raúl O. F.; se le impuso medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso y se fijaron 4 meses para el plazo de cierre de investigación.

Por hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2016, en un inmueble de la colonia Luis Donaldo Colosio de la mencionada ciudad, que forman parte de la causa penal 50/2019.