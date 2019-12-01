Pareja sufrió un ataque armado en medio de un tianguis de Iztapalapa; los dos son reportados como graves

Iztapalapa, Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2025.- El día de hoy, comerciantes y clientes que se encontraban en un tianguis en la colonia San Juan Xalapa, en la alcaldía Iztapalapa, reportaron a una pareja herida por impactos de arma de fuego, esto luego de que la víctimas fueran atacadas mientras se encontraban comiendo en un puesto de tacos del referido tianguis.

Testigos del hecho indicaron a las autoridades, que las personas víctimas de este ataque armado, se encontraban tranquilamente comiendo en el puesto de tacos, cuando de pronto dos sujetos llegaron a bordo de una motoneta verde con negro, accionando el arma de fuego en repetidas ocasiones directamente contra la pareja, un hombre y una mujer, para posteriormente emprender la huida, dejando a ambos mal heridos en e lugar.

Los comerciantes, al ver esta situación, marcaron al número de emergencia 911, solicitando a la policía y una ambulancia, indicando que tardaron demasiado en llegar, motivo por el cual le avisaron a los familiares de los heridos, los cuales trasladaron a la pareja por sus propios medios, en un vehículo particular, dejándolos en el hospital General de Iztapalapa, donde fueron reportados como graves.

Elementos de la Policía de Investigación, indicaron que arribaron al lugar, pero que ya no se encontraban los afectados, motivo por el cual comenzaron a recabar la información e indicios que quedaron en el sitio, iniciando así una carpeta de investigación para dar con los responsables del acto y deslindar responsabilidades.