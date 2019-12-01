Pareja pierde la vida, al quedar sepultada su vivienda tras deslave en Nayarit

Pareja pierde la vida, al quedar sepultada su vivienda tras deslave en Nayarit
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:10:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tepic, Nayarit, a 22 de septiembre de 2025.- Una joven pareja perdió la vida la madrugada de este lunes, después de que se registrara el deslave un cerro y cayera sobre su vivienda en la comunidad indígena de Otatiste en el municipio de Tepic.

De acuerdo a información de las autoridades, la fuerte lluvia combinada con los vientos, originaron que se aflojara la tierra del cerro, por lo que los jóvenes no pudieron salir, a pesar de que sus familiares y vecinos intentaron rescatarlos.

El reporte fue recibido desde las 04:00 horas, pero debido a que los arroyos que rodean a la comunidad se encuentran muy crecidos, se dificultó el acceso, por lo que tardaron varias horas en poder ingresar para realizar el rescate de los cuerpos.

Según datos de los testigos, las víctimas tenían 15 y 26 años de edad respectivamente, aunque no dieron más detalles de su identidad.

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
25 personas son vinculadas por delitos cometidos en contra de menores de edad en Jalisco; indican que la mayoría de los señalados son familiares o personas cercanas a las víctimas
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Muere alumno del CCH Sur tras ataque con navaja dentro del plantel
Agrede a balazos a su mujer y luego se quita la vida
Más información de la categoria
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Caen 4 policías por desaparición forzada de 5 personas en Guanajuato; habrían entregado a víctimas a grupo criminal
Buscan a 4 hermanos desaparecidos en Acapulco; habrían escapado de su casa
Sobrevive el Padre Pistolas a choque múltiple y volcadura en la carretera Morelia–Tarímbaro, Michoacán 
Comentarios