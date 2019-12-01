Pareja pierde la vida, al quedar sepultada su vivienda tras deslave en Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:10:16

Tepic, Nayarit, a 22 de septiembre de 2025.- Una joven pareja perdió la vida la madrugada de este lunes, después de que se registrara el deslave un cerro y cayera sobre su vivienda en la comunidad indígena de Otatiste en el municipio de Tepic.

De acuerdo a información de las autoridades, la fuerte lluvia combinada con los vientos, originaron que se aflojara la tierra del cerro, por lo que los jóvenes no pudieron salir, a pesar de que sus familiares y vecinos intentaron rescatarlos.

El reporte fue recibido desde las 04:00 horas, pero debido a que los arroyos que rodean a la comunidad se encuentran muy crecidos, se dificultó el acceso, por lo que tardaron varias horas en poder ingresar para realizar el rescate de los cuerpos.

Según datos de los testigos, las víctimas tenían 15 y 26 años de edad respectivamente, aunque no dieron más detalles de su identidad.