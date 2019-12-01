Detienen a cuatro policías de Cortazar por desaparición forzada de personas

Detienen a cuatro policías de Cortazar por desaparición forzada de personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 15:31:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guanajuato, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz, capturó a cuatro elementos de la Policía Municipal de Cortazar, implicados en la desaparición forzada de cinco personas, de las cuales tres fueron localizadas y rescatadas con vida, mientras continúa la búsqueda de las otras dos víctimas.

Los detenidos, identificados como José María “N”, Hugo Rafael “N”, Arturo “N” y Juan Miguel “N”, fueron vinculados a proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de septiembre, cuando las víctimas fueron interceptadas en la carretera libre Salvatierra–Cortazar por patrullas municipales. Los policías retuvieron a las personas sin causa aparente y posteriormente las entregaron a un grupo armado, que las obligó a subir a una camioneta y las trasladó hacia una zona cerril.

Tras acreditarse que los acusados entregaron a las víctimas a un grupo criminal, el juez determinó procesarlos y encarcelarlos durante el tiempo que dure el proceso, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto mantiene líneas de investigación para localizar a las dos personas aún desaparecidas y detener a todos los responsables de este hecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
25 personas son vinculadas por delitos cometidos en contra de menores de edad en Jalisco; indican que la mayoría de los señalados son familiares o personas cercanas a las víctimas
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Muere alumno del CCH Sur tras ataque con navaja dentro del plantel
Agrede a balazos a su mujer y luego se quita la vida
Más información de la categoria
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Caen 4 policías por desaparición forzada de 5 personas en Guanajuato; habrían entregado a víctimas a grupo criminal
Buscan a 4 hermanos desaparecidos en Acapulco; habrían escapado de su casa
Sobrevive el Padre Pistolas a choque múltiple y volcadura en la carretera Morelia–Tarímbaro, Michoacán 
Comentarios