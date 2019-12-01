Detienen a cuatro policías de Cortazar por desaparición forzada de personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 15:31:48

Guanajuato, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz, capturó a cuatro elementos de la Policía Municipal de Cortazar, implicados en la desaparición forzada de cinco personas, de las cuales tres fueron localizadas y rescatadas con vida, mientras continúa la búsqueda de las otras dos víctimas.

Los detenidos, identificados como José María “N”, Hugo Rafael “N”, Arturo “N” y Juan Miguel “N”, fueron vinculados a proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de septiembre, cuando las víctimas fueron interceptadas en la carretera libre Salvatierra–Cortazar por patrullas municipales. Los policías retuvieron a las personas sin causa aparente y posteriormente las entregaron a un grupo armado, que las obligó a subir a una camioneta y las trasladó hacia una zona cerril.

Tras acreditarse que los acusados entregaron a las víctimas a un grupo criminal, el juez determinó procesarlos y encarcelarlos durante el tiempo que dure el proceso, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto mantiene líneas de investigación para localizar a las dos personas aún desaparecidas y detener a todos los responsables de este hecho.