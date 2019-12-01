Muere alumno del CCH Sur tras ataque con navaja dentro del plantel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 15:47:50

Ciudad de México a 22 de septiembre del 2025. - Un estudiante fallecido y una persona herida fue el resultado de una agresión al interior del CCH Sur este lunes 22 de septiembre, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

"Resultado de esto, el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable, resultando lesionado, por lo que fue llevado a un hospital". Detallo la dependencia capitalina.

La SSC de la CDMX dio a conocer que el posible agresor intentó huir; sin embargo, al tratar de escapar brincando de un edificio a otro, cayó y resultó con fracturas en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un hospital.

A través de un breve comunicado, el CCH Sur informó que "ante los lamentables hechos ocurridos hoy", se suspenden las clases hasta nuevo aviso. En este sentido, pidió a los estudiantes solamente mantenerse informados por medios oficiales.