Buscan a 4 hermanos desaparecidos en Acapulco; habrían escapado de su casa

Acapulco, Guerrero, a 22 de septiembre 2025.- Autoridades del estado de Guerrero continúan con la búsqueda de cuatro hermanos, todos menores de edad, que tienen estatus de desaparecido desde el pasado 17 de septiembre.
De acuerdo con información oficial, los niños fueron vistos por última vez el 17 de septiembre, cuando se encontraban en la parte baja del río ‘El 30’, en Acapulco.
Los hermanos desaparecidos fueron identificados como:
- María del Rosario Olea Ramírez
- Grisel Olea Ramírez
- Jesús Gerardo Olea Ramírez
- Yoel Olea Ramírez
Cabe señalar que, de manera extraoficial se mencionó que los menores de edad escaparon de casa por problemas con su padre y se encuentran con un familiar.
No obstante, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se mantiene la búsqueda de los niños.