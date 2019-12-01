Buscan a 4 hermanos desaparecidos en Acapulco; habrían escapado de su casa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:09:42

Acapulco, Guerrero, a 22 de septiembre 2025.- Autoridades del estado de Guerrero continúan con la búsqueda de cuatro hermanos, todos menores de edad, que tienen estatus de desaparecido desde el pasado 17 de septiembre.

De acuerdo con información oficial, los niños fueron vistos por última vez el 17 de septiembre, cuando se encontraban en la parte baja del río ‘El 30’, en Acapulco.

Los hermanos desaparecidos fueron identificados como:

María del Rosario Olea Ramírez

Grisel Olea Ramírez

Jesús Gerardo Olea Ramírez

Yoel Olea Ramírez

Cabe señalar que, de manera extraoficial se mencionó que los menores de edad escaparon de casa por problemas con su padre y se encuentran con un familiar.

No obstante, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se mantiene la búsqueda de los niños.