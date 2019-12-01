Caen 4 policías por desaparición forzada de 5 personas en Guanajuato; habrían entregado a víctimas a grupo criminal

Caen 4 policías por desaparición forzada de 5 personas en Guanajuato; habrían entregado a víctimas a grupo criminal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:40:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cortazar, Guanajuato, a 22 de septiembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a cuatro policías municipales de Cortazar, por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco personas, a quienes presuntamente entregaron a un comando armado.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), que indicó que los oficiales detenidos fueron identificados como José María “N”, Hugo Rafael “N”, Juan Miguel “N” y Arturo “N”.

De acuerdo con información oficial, la madrugada del pasado 7 de septiembre, los uniformados en patrullas presuntamente retuvieron a cinco personas en la carretera Salvatierra-Cortazar y después se las entregaron a un grupo de hombres armados que llegaron a bordo de una camioneta y se las llevaron a una zona cerril.

Asimismo, la autoridad estatal informó que en un operativo lograron el rescate de tres víctimas, mientras más labores de búsqueda siguen adelante para la localización de las dos personas restantes.

Además, la FGE señaló que las líneas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, están orientadas a dar con el paradero de las dos afectados sin localizar y a la captura de quienes resulten responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
25 personas son vinculadas por delitos cometidos en contra de menores de edad en Jalisco; indican que la mayoría de los señalados son familiares o personas cercanas a las víctimas
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Muere alumno del CCH Sur tras ataque con navaja dentro del plantel
Agrede a balazos a su mujer y luego se quita la vida
Más información de la categoria
Feroz enfrentamiento en Zirahuén, Michoacán: civiles armados se baten contra fuerzas de seguridad
Caen 4 policías por desaparición forzada de 5 personas en Guanajuato; habrían entregado a víctimas a grupo criminal
Buscan a 4 hermanos desaparecidos en Acapulco; habrían escapado de su casa
Sobrevive el Padre Pistolas a choque múltiple y volcadura en la carretera Morelia–Tarímbaro, Michoacán 
Comentarios