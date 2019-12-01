Caen 4 policías por desaparición forzada de 5 personas en Guanajuato; habrían entregado a víctimas a grupo criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:40:15

Cortazar, Guanajuato, a 22 de septiembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a cuatro policías municipales de Cortazar, por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco personas, a quienes presuntamente entregaron a un comando armado.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), que indicó que los oficiales detenidos fueron identificados como José María “N”, Hugo Rafael “N”, Juan Miguel “N” y Arturo “N”.

De acuerdo con información oficial, la madrugada del pasado 7 de septiembre, los uniformados en patrullas presuntamente retuvieron a cinco personas en la carretera Salvatierra-Cortazar y después se las entregaron a un grupo de hombres armados que llegaron a bordo de una camioneta y se las llevaron a una zona cerril.

Asimismo, la autoridad estatal informó que en un operativo lograron el rescate de tres víctimas, mientras más labores de búsqueda siguen adelante para la localización de las dos personas restantes.

Además, la FGE señaló que las líneas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, están orientadas a dar con el paradero de las dos afectados sin localizar y a la captura de quienes resulten responsables.