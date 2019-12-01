Agrede a balazos a su mujer y luego se quita la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 15:36:39

Jalpan de Serra, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- La madrugada de este lunes, en la comunidad de Sabino Chico, en el municipio de Jalpan de Serra, autoridades tomaron conocimiento de una persona sin vida y otra más lesionada por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo a información por vecinos, fue un altercado entre la propia pareja, la que terminó de forma trágica, en donde el hombre primeramente le disparó a su mujer y posteriormente se quitó la vida.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte del masculino, posteriormente trasladaron a la mujer al hospital, en donde se reporta grave.

De este hecho la Fiscalía General del Estado de Querétaro, tomó conocimiento y procesó la zona con perspectiva de género, las cuales ayudarán a esclarecer los hechos ocurridos.

Posteriormente se realizó el levantamiento de los indicios balísticos y finalmente el levantamiento del cuerpo de la persona, para luego trasladarla a la morgue, para la autopsia que marca la ley.