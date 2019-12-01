Padres cierran primaria en Xalapa, Veracruz; acusan al director de realizar rituales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:15:55

Xalapa, Veracruz, a 2 de septiembre de 2025.- La Escuela Primaria Vicente Guerrero de Xalapa, fue tomada por padres de familia, debido a que piden la destitución del director, José Domingo A. A, a quien acusan de practicar brujería, santería y realizar rituales dentro de planteles educativos.

Según las declaraciones de los tutores, el profesor tiene alrededor de 60 denuncias en algunas instituciones de Catemaco y Perote.

Entre los supuestos rituales que realiza, utiliza muñecos vudú, listas con nombres de alumnos y también de algunos docentes.

Debido a que los padres de familia, temen por la seguridad de sus hijos, decidieron tomar las instalaciones de la escuela y suspender las clases del ciclo escolar 2025-2026, además de que declararon que no entienden cómo es que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) permite que el director continúe en su funciones, a pesar de las denuncias que existen en su contra desde el 2022.

Asimismo, indicaron que tienen evidencias y documentos que comprueban los actos, como muñecos vudú y escritos con nombres de estudiantes y maestros, mismas que ya fueron entregadas a la SEV para que quite del cargo al funcionario.

Cabe resaltar que en Catemaco en el año 2022 y en Perote en el año 2024, ya habían sido denunciadas este tipo de actos por parte del docente, donde encontraron actividades esotéricas en los salones de clases, donde trabajó anteriormente.