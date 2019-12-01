Padres cierran primaria en Xalapa, Veracruz; acusan al director de realizar rituales

Padres cierran primaria en Xalapa, Veracruz; acusan al director de realizar rituales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:15:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xalapa, Veracruz, a 2 de septiembre de 2025.- La Escuela Primaria Vicente Guerrero de Xalapa, fue tomada por padres de familia, debido a que piden la destitución del director, José Domingo A. A, a quien acusan de practicar brujería, santería y realizar rituales dentro de planteles educativos.

Según las declaraciones de los tutores, el profesor tiene alrededor de 60 denuncias en algunas instituciones de Catemaco y Perote.

Entre los supuestos rituales que realiza, utiliza muñecos vudú, listas con nombres de alumnos y también de algunos docentes.

Debido a que los padres de familia, temen por la seguridad de sus hijos, decidieron tomar las instalaciones de la escuela y suspender las clases del ciclo escolar 2025-2026, además de que declararon que no entienden cómo es que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) permite que el director continúe en su funciones, a pesar de las denuncias que existen en su contra desde el 2022.

Asimismo, indicaron que tienen evidencias y documentos que comprueban los actos, como muñecos vudú y escritos con nombres de estudiantes y maestros, mismas que ya fueron entregadas a la SEV para que quite del cargo al funcionario.

Cabe resaltar que en Catemaco en el año 2022 y en Perote en el año 2024, ya habían sido denunciadas este tipo de actos por parte del docente, donde encontraron actividades esotéricas en los salones de clases, donde trabajó anteriormente.

 

 

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE
Choque entre tractocamión y tren en Reynosa, Tamaulipas, deja el saldo de dos personas lesionadas
Vinculan a proceso a segunda presunta implicada en secuestro de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán
Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 
Más información de la categoria
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
Comentarios