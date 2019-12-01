Padre del cantante Julión Álvarez es detenido en Campeche en posesión de armas y en vehículo robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 07:49:29
Carmen, Campeche, a 27 de septiembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a cuatro hombres, entre los que se reporta se encuentra César “N”, padre del famoso cantante de regional mexicano Julión Álvarez.

De acuerdo con información oficial, los sospechosos fueron detenidos en el municipio de  Carmen, en Campeche, en posesión de armas y un automóvil con reporte de robo.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se realizó en la localidad 18 de Marzo, sobre el tramo carretero federal Escárcega–Villahermosa, la tarde del pasado 25 de septiembre.

Cabe señalar que, hasta el corte de esta edición, el popular intérprete no se ha pronunciado sobre el arresto de su padre César “N”.  

