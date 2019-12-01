En Uruapan, Michoacán detienen a un doctor y un extránsito municipal por presunta extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 12:05:08

Uruapan, Michoacán, a 1 de julio 2026.- Acusados de una presunta extorsión en contra de un empresario de la zona, fueron detenidos un doctor y un ex elemento de Tránsito Municipal de esta ciudad.

Al respecto se informó que los ahora detenidos fueron identificados como José Guadalupe R., de 35 años de edad, originario de la Ciudad de México, y Mario Alberto F., conocido como “Franco”, quien presuntamente se desempeñó como agente de Tránsito Municipal.

Con base en los primeros datos, la víctima presentó una denuncia penal luego de recibir exigencias de dinero, por lo que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y personal de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado dio seguimiento al caso.

Como parte de las investigaciones, los agentes implementaron un operativo en la Central de Abastos, ubicada sobre el Libramiento Oriente.

En ese punto, José Guadalupe fue sorprendido al momento en que presuntamente recibía el dinero producto de la extorsión.

Instantes después también fue asegurado “Franco”, quien al parecer esperaba a bordo de un vehículo con la intención de escapar del lugar.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de definir su situación jurídica en las próximas horas.