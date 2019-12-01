En Uruapan, Michoacán detienen a un doctor y un extránsito municipal por presunta extorsión

En Uruapan, Michoacán detienen a un doctor y un extránsito municipal por presunta extorsión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 12:05:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 1 de julio 2026.- Acusados de una presunta extorsión en contra de un empresario de la zona, fueron detenidos un doctor y un ex elemento de Tránsito Municipal de esta ciudad.

Al respecto se informó que los ahora detenidos fueron identificados como José Guadalupe R., de 35 años de edad, originario de la Ciudad de México, y Mario Alberto F., conocido como “Franco”, quien presuntamente se desempeñó como agente de Tránsito Municipal.

Con base en los primeros datos, la víctima presentó una denuncia penal luego de recibir exigencias de dinero, por lo que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y personal de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado dio seguimiento al caso.

Como parte de las investigaciones, los agentes implementaron un operativo en la Central de Abastos, ubicada sobre el Libramiento Oriente. 

En ese punto, José Guadalupe fue sorprendido al momento en que presuntamente recibía el dinero producto de la extorsión.

Instantes después también fue asegurado “Franco”, quien al parecer esperaba a bordo de un vehículo con la intención de escapar del lugar.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Responsable de violar a su hijastra de 11 años, es sentenciado a más de 16 años de prisión
Presunto responsable de violar a su hijastra de 8 años en La Piedad, Michoacán, es aprehendido
Hallan cuerpo en partes, en Apatzingán, Michoacán 
En Uruapan, Michoacán detienen a un doctor y un extránsito municipal por presunta extorsión
Más información de la categoria
Herido un policía en medio de jornada de bloqueos y enfrentamientos en Tingüíndin y Jiquilpan, Michoacán
Alerta Gobierno de Michoacán sobre pronóstico de lluvias intensas
Estalla tensión en occidente de Michoacán: grupos armados bloquean carreteras y siembran caos entre Tingüíndin y Jiquilpan
Durante festejos por victoria de México ante Ecuador, tres personas pierden la vida en CDMX
Comentarios