Hallan cuerpo en partes, en Apatzingán, Michoacán 

Hallan cuerpo en partes, en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 12:10:20
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Apatzingán, Michoacán, a 1 de julio 2026.- Dentro de bolsas de plástico y envueltos en sábanas, fueron localizados los restos de una persona, hechos registrados en la carretera que va de la Presa de el Rosario a Loma de los Hoyos en esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la orilla del referido camino, estaban tirados los restos de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo descuartizado de una persona, el cual estaba dentro de bolsas de plástico y envueltos en sábanas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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