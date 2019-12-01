Operativos dejan decomisos de droga, armas y detenciones en varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:15:32

Ciudad de México, 15 de abril del 2026.- Autoridades federales y estatales reportaron diversas acciones de seguridad realizadas el 14 de abril en distintas entidades, que derivaron en aseguramientos de droga, armas y detenciones como parte de la estrategia nacional.

En Baja California, en Mexicali, se aseguraron 160 litros de metanfetamina durante una inspección en una empresa de mensajería.

En Chiapas, en Tapachula, fuerzas de seguridad detuvieron a una persona con más de 200 kilos de cocaína y un vehículo.

En la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco, se cumplimentó una orden de aprehensión y la persona detenida fue trasladada al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En Guanajuato, en Salamanca, fueron detenidas dos personas, una de ellas con orden de aprehensión por secuestro, además de asegurar droga y equipo táctico.

En Guerrero, en Acapulco, se detuvo a una persona con un arma de fuego y dosis de droga. En Taxco, se aseguraron cinco motocicletas con reporte de robo y más de 200 kilos de marihuana.

En Michoacán, en Lázaro Cárdenas, elementos de seguridad localizaron un vehículo con armamento, incluyendo una ametralladora, cartuchos y cargadores.

En Morelos, en distintos municipios, se decomisaron armas largas, cartuchos, equipo táctico, inhibidores de señal y vehículos.

En Quintana Roo, en el tramo Cancún-Tulum, se aseguraron paquetes de droga durante recorridos de vigilancia.

En Sinaloa, en Ahome, fueron detenidas dos personas con 25 millones de pesos. En Culiacán, se detuvo a cinco personas, entre ellas dos menores, con armas, cartuchos, equipo táctico y vehículos robados.

En Sonora, en Arizpe, se aseguraron armas, cartuchos, droga, equipo táctico y un vehículo. En Cajeme, fue detenida una persona con droga, armamento y equipo, mientras que en Nogales se detuvo a una mujer de nacionalidad estadounidense con pastillas de fentanilo.

En Tamaulipas, en Matamoros, se localizaron armas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos dentro de un vehículo.

Finalmente, en Veracruz, en Coatzacoalcos, fueron detenidas cinco personas con armas, material explosivo, vehículos y cartuchos.