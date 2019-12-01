Reitera el presidente de la FIFA a Sheinbaum su confianza para que México sea el país anfitrión de la Copa Mundial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 21:50:30

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2026.- A través de sus redes sociales, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio a conocer que habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para expresarle su entusiasmo, porque el país albergue todos los partidos programados.

“Hoy tuve una excelente conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia”.

Asimismo, la mandataria federal, también compartió que los planes siguen para que México sea anfitrión de la Copa del Mundo.

“Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”.

Esta conversación, se da en un contexto de preocupación, ante los hechos de violencia ocurridos desde el pasado domingo, debido a que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).