Operativo policial en Paseo 5 de Febrero termina con una persona detenida, en Querétaro capital

Operativo policial en Paseo 5 de Febrero termina con una persona detenida, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:43:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Al menos una persona fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, luego de un despliegue policial, que se registró en Paseo 5 de Febrero.

Fue a la altura del corporativo Santander, en donde se le solicitó al conductor detener su marcha, sin embargo hizo caso omiso.

Solo unos metros adelante, se le logró dar alcance a la camioneta tipo Jeep, la cual al ser investigada, arrojó que estaba relacionada en algún hecho delictivo.

El vehículo fue asegurado, y el conductor puesto a disposición de la Fiscalia General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Aficionado muere tras riña al término de un partido; alcalde ofrece apoyo y autoridades investigan
Mantiene la GC blindadas las 13 regiones del estado: SSP
Más de mil turistas pasan la noche en el Zoo de Guadalajara por hechos violentos tras abatimiento de "El Mencho"
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades
"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa; Harfuch explica qué harán con sus restos
Comentarios