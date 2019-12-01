Operativo policial en Paseo 5 de Febrero termina con una persona detenida, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:43:47

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Al menos una persona fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, luego de un despliegue policial, que se registró en Paseo 5 de Febrero.

Fue a la altura del corporativo Santander, en donde se le solicitó al conductor detener su marcha, sin embargo hizo caso omiso.

Solo unos metros adelante, se le logró dar alcance a la camioneta tipo Jeep, la cual al ser investigada, arrojó que estaba relacionada en algún hecho delictivo.

El vehículo fue asegurado, y el conductor puesto a disposición de la Fiscalia General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.