Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 2 mil millones de pesos en sedes mundialistas

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025. En el marco de los preparativos rumbo al Mundial FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México aportará entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura de movilidad en las sedes mundialistas del país.

Los recursos se destinarán principalmente al transporte público: la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México; la Línea 5 en Jalisco; y las Líneas 4 y 6 en Nuevo León. “Me comprometí con ellos […] a que iba a haber una aportación del Gobierno de México, entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para cada entidad”, dijo la mandataria en Las mañaneras del pueblo.

La coordinadora federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barron, recordó que faltan 196 días para el arranque de la justa mundialista y destacó que el objetivo es transformar el evento global en bienestar local mediante acciones en infraestructura, cultura, seguridad y protección civil. “México volverá a hacer historia como sede mundialista por tercera ocasión, transformando un evento global en bienestar local”, afirmó.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, aseguró que el Mundial será un evento “por la igualdad y las libertades”, y anunció más de 70 obras permanentes, entre ellas la renovación de la Línea 1 del Metro, nuevas rutas de electromovilidad, el Trolebús El Chapulín, el Tren Ligero El Ajolote, ciclovías, parques elevados, biciestacionamientos y mejoras viales en la Calzada de Tlalpan.

Además, se instalarán 30 festivales futboleros, se buscarán dos Récord Guinness, se rehabilitarán 500 canchas, y se reforzará la seguridad con 30 mil nuevas cámaras y 3 mil 500 patrullas.

En Jalisco, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro explicó que la entidad recibirá cuatro partidos y dos de repechaje, y que el Estadio Guadalajara fue remodelado con estándares FIFA Quality Pro.

Detalló que se pavimentará la carretera a Chapala, se renovará la glorieta de La Minerva, se ampliará la movilidad con nuevas estaciones de la Línea 5, y se ofrecerán conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández. También se renovarán 270 canchas y se buscará romper el récord del “toque de balón más largo”.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que el Mundial impulsará el desarrollo económico y turístico del estado. Informó que se trabajan 34 proyectos, entre ellos las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro, la modernización de la Línea 1, la llegada de 4 mil camiones nuevos, la creación de una nueva Fuerza Civil con más de 7 mil elementos, así como la ampliación y modernización del Parque Fundidora y del Parque del Agua de 100 hectáreas.

Añadió que se construyen nuevos corredores verdes, parques lineales, más de 500 canchas y mejoras en infraestructura fronteriza y aeroportuaria para fortalecer la conectividad internacional.