"No es de hombres expresarse así de una mujer", responde Grecia Quiroz a Noroña

Uruapan, Michoacán, a 27 de noviembre 2025.- La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, respondió a las declaraciones que el senador Gerardo Fernández Noroña realizó en su contra al asegurar que es una mujer “ambiciosa” y con “posiciones fascistas”.

En entrevista con la periodista Azucena Uriesti en su espacio en Radio Fórmula, la presidenta municipal aseveró que “no es de un hombre expresarse así” de una mujer que vive un duelo tras el homicidio de su pareja, al indicar que el legislador puede opinar sobre su experiencia política, pero no sobre situaciones personales.

“Quizá esta persona (Fernández Noroña) pueda decir que yo no tengo la experiencia política, como quizá él se las da en como se maneja en su vida pública, pero sí puedo decirle que en la política hay niveles y hay niveles para hablar, hay niveles para expresarse, hay niveles para conducirse hacia una mujer, una mujer que está viviendo un duelo”, dijo.

“Y que no se me hace de un hombre, de un caballero, que se exprese así de esa manera. Yo le puedo decir que si asumí este cargo, fue por honrar la memoria de Carlos. No tendría por qué darle explicaciones”, puntualizó.

Además, la viuda del ex edil Carlos Manzo aseveró que no ha utilizado la muerte de su esposo para obtener un beneficio político.

“Sé separar las cosas, tengo valores, tengo una formación que me vine haciendo con Carlos, él me inculcó siempre eso, que en política tenía que ser recto, derecho. Esta persona no tiene idea de lo que se trata ser un verdadero servidor público”, indicó Quiroz.